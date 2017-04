Westlandse scholen in de problemen door nieuwbouwwijken

WESTLAND - Er komt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe basisschool in Monster-Noord. Dat zegt wethouder Marga de Goeij maandag tegen Omroep West. De uitspraak volgt op berichtgeving rondom problemen die basisscholen in Westland ondervinden door snelgroeiende nieuwbouwwijken. Een van die wijken ligt in Monster.

Het is dringen op veel basisscholen in Westland. Dat komt door diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente. In De Lier, 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. Maar geen enkele van die wijken heeft een eigen basisschool.Gevolg is dat scholen zoals De Regenboog in Naaldwijk, die vlakbij een nieuwbouwwijk ligt, kampen met een overvloed aan leerlingen. 'In Naaldwijk hebben we de nieuwbouwwijk Hoogeland', zegt directeur Nico Arkesteijn. 'En die wijk is explosief aan het groeien; de ooievaars vliegen tegen elkaar aan.'Door onder meer een ICT-lokaal om te bouwen, heeft de school het voor elkaar gekregen om alle leerlingen dit schooljaar nog kwijt te kunnen. Alleen daarna lijkt het probleem serieuze vormen aan te nemen.'Dit jaar had ik 56 aanmeldingen voor de kleuterklassen. Dat ging nog. Maar komend schooljaar zitten wij echt tegen onze fysieke grenzen aan. En dan moet er bijgebouwd gaan worden, anders past het niet.'Voor Monster en de nieuwbouwwijk Monster-Noord lijken dergelijke problemen voorlopig niet aan de orde. Volgens wethouder Marga de Goeij zijn er serieuze plannen om een nieuwe basisschool bij de wijk te bouwen.'Wij hebben als gemeente de afgelopen maanden heel intensief gesproken met alle schoolbesturen in Westland', zegt De Goeij. 'En dan denk je altijd in oplossingen. Een van die oplossingen is dus een nieuwe school in Monster. En we kijken ook naar de mogelijkheid van een nieuwe school in De Lier.'De vraag blijft alleen waarom de gemeente Westland in eerste instantie niet heeft besloten om basisscholen in nieuwbouwwijken neer te zetten. Volgens De Goeij heeft dat grotendeels te maken met prognoses die gemaakt zijn. Ook is het opleveren van diverse nieuwbouwwijken een stuk sneller gegaan dan gedacht. 'Je kijkt naar de locaties waar die wijken gebouwd wordt. Soms liggen ze tegen bestaande kernen aan en kan je wellicht scholen uitbreiden. En in sommige gevallen is de zogeheten fasering van wijken snel gegaan. We zijn door de tijd ingehaald.'