Studenten protesteren tegen bezuinigingen op onderwijs

DEN HAAG - Een groep studenten protesteert dinsdag bij de Hofvijver in Den Haag tegen bezuinigingen op het onderwijs. Dat meldt de Landelijke Studentenvakbond. Tijdens het protest wordt een vijftig meter lang spandoek uitgerold met daarop alle bezuinigingen op onderwijs van de afgelopen 35 jaar.

De studenten noemen het spandoek het ‘Museum van Onderwijsbezuinigingen’. Tijdens de actie wordt een vijfpuntenplan door de Studentenvakbond aan de formerende politieke partijen gegeven. In het plan staat onder meer een verlaging van het collegegeld en het behoud van de huurtoeslag voor studenten.Volgens Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb, is ‘de maat vol’. Hij verwijst hierbij naar D66 en GroenLinks die in campagnetijd ‘grote beloften’ hebben gedaan aan studenten. ‘Nu is het tijd om die in te lossen’, aldus Berkhout.