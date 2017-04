Genieten: Scheveningen vanuit de lucht

DEN HAAG - Zo zag je Scheveningen nog niet eerder. Het strand, het havenhoofd, boten in de haven, maar dan vanuit de lucht. De 34-jarige Marvin Verbeek uit Kijkduin maakte zondag beelden van Scheveningen met zijn drone.

Marvin was samen met zijn vriendin van de eerste warme dag van het jaar aan het genieten en kon het niet laten wat beelden te maken met zijn DJI Mavic Pro drone. 'Het is leuk om meer te laten zien dan wij vanaf de grond met het blote oog kunnen zien', vertelt Marvin.Hij filmt hobbymatig. 'Het monteren is een hele klus, maar de spanning, sensatie en het creëren van een wow-effect geven toch voldoening.' Marvin en zijn vriendin zijn zelf ook in de video te zien.