Rekenen op het schoolplein: leerlingen krijgen buiten les

In 2016 was de eerste Nationale Buitenlesdag. (Foto: Omroep West)

REGIO - Het wordt bewolkt en de temperatuur is 13 graden, maar toch is het dinsdag echt Nationale Buitenlesdag. In Zuid-Holland doen meer dan tweehonderd scholen mee en staat het klaslokaal voor één dag buiten.

Waar de leerlingen normaal gesproken 99,5% van hun lessen binnen krijgen, volgen ze dinsdag hun vakken op het speelplein. Dat zou goed zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Buitenlessen zouden goed zijn voor de leerprestaties van de kinderen en ze zouden meer plezier in school hebben, aldus stichting Jantje Beton.



Jantje Beton en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid organiseren de Nationale Buitenlesdag voor de tweede keer. Om te zorgen dat leerlingen in de toekomst vaker buiten les krijgen, hebben de organisaties samen met leerkrachten een speciale 'Buitenlesbundel' ontwikkeld.