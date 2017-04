Actie politiehond kost autodief zijn broek

De inbreker is in het politiebureau behandeld aan zijn verwondingen. (Foto: politie)

OEGSTGEEST - Een politiehond wist dinsdagochtend vroeg een 28-jarige auto-inbreker uit Leiden aan te houden in Oegstgeest. De politie was onder meer met een politiehelikopter al een paar uur op zoek naar de man.

De verdachte is aangehouden op de Martinus Houttuynhof in Oegstgeest. Hij wordt verdacht van autoinbraak.



Een getuige zag de man even na 3.00 uur inbreken en belde de politie. Meerdere agenten hebben hierna de omgeving afgezet. De verdachte probeerde nog via het water te ontkomen, maar dat mislukte.



Goed te pakken genomen



Op een foto die politie Leiden twitterde van de verdachte was te zien dat de man goed te pakken is genomen door de politiehond. De Leidenaar is aan het bureau behandeld aan zijn verwonding.















