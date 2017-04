Kinderen gaan wethouders adviseren

Foto: archief

DEN HAAG - Kinderen in Den Haag en Leiden krijgen meer te vertellen. De twee gemeenten gaan een Raad van Kinderen aanstellen. De kinderen gaan onder meer meedenken over hoe armoede onder kinderen kan worden tegengegaan.

De wethouders van deze steden gaan actief aan de slag met de aanbevelingen die de kinderen doen en moeten achteraf ook aangeven wat er met de adviezen is gedaan.



De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation, zes jaar geleden opgericht door prinses Laurentien. In de raad zitten bovenbouwleerlingen van basisscholen. Ruim tachtig bedrijven, zoals de ANWB, Efteling, HTM en Jumbo zijn al gekoppeld aan een Raad van Kinderen.



Aftrap



Dinsdagmiddag geven prinses Laurentien en staatssecretaris Jetta Klijnsma het startsein voor de pilot met de gemeenten. Ook Deventer, Groningen en Breda doen mee.



Klijnsma stelt sinds dit jaar structureel honderd miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Klijnsma heeft met gemeenten afgesproken dat ze kinderen laten meedenken over hoe het geld in hun gemeente het beste kan worden ingezet. 'Een Raad van Kinderen kan daar enorm bij helpen.'



Door: Redactie Correctie melden