A13 is drukste snelweg van Nederland

DEN HAAG - De A13 tussen Rotterdam en Den Haag was de afgelopen jaren de drukste snelweg van Nederland. Van 2011 tot 2015 reden er elk uur van de dag gemiddeld 5700 voertuigen.

Wel werd het minder druk op de A13 nadat eind 2015 het ontbrekende stukje in de A4 tussen Delft en Schiedam openging voor verkeer. In 2016 reden er gemiddeld ruim duizend voertuigen per uur minder dan voorgaande jaren over de A13. Dat is een daling van 17 procent, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee blijft de A13 toch de drukste snelweg van het land.In de top vijf van de drukste snelwegen staan verder de A10 (ring Amsterdam), A12 (Den Haag - Utrecht- Arhem) , A16 (Rotterdam - Dordrecht - Breda) en A2 (Amsterdam - Utrecht- Den Bosch).