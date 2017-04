Flinke file op A12 vanwege kapotte vrachtwagen

Foto: archief

ZEVENHUIZEN - Twee rijstroken van de A12 richting Utrecht werden dinsdagochtend tussen 7.00 en 7.45 uur uur afgesloten tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. Dit gebeurde vanwege een kapotte vrachtwagen.

Wat er mis was met de truck, is niet bekend. De vrachtwagen is om 7.45 uur van de weg gehaald.



Op dat moment stond er op de A12 richting Utrecht elf kilometer file. Automobilisten moeten volgens Erwin de Hart van de ANWB rekening houden met zeker drie kwartier vertraging.



