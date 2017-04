Kopstukken No Surrender opgepakt bij invallen

Een verdachte wordt meegenomen. (Foto: politie)

DEN HAAG - Arrestatieteams hebben dinsdagochtend bij invallen in Den Haag en Pijnacker twee kopstukken van motorclub No Surrender opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Ridderkerk waarbij in november een 40-jarige Hagenaar werd neergestoken.





'Meer aanhoudingen niet uitgesloten'



De politie heeft dinsdagochtend ook een aantal panden doorzocht. Dat gebeurde op de adressen van de verdachten en op drie andere plaatsen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De politie had kort na de steekpartij al drie verdachten opgepakt, maar die bleken niets met de steekpartij te maken te hebben.

Door: Redactie Correctie melden