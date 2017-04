Oranjefeest terug van weggeweest in Schipluiden

Foto: ANP

SCHIPLUIDEN - Koningsdag in Schipluiden kan dit jaar weer 'gewoon' gevierd worden. In het dorp in Midden-Delfland was vorig jaar niets te doen vanwege een tekort aan vrijwilligers. Nu is er weer van alles te doen: een aubade, taartbakwedstrijd, vrijmarkt en kinderspelen.





Schipluidenaren kunnen meedoen aan een bakwedstrijd. 'Heel Schipluiden bakt koningstaart', zegt Berbée. 'Deze taarten gaan we proeven tijdens de aubade.'



Bijna opgeheven



De vereniging hing een paar maanden geleden aan een zijden draadje. De organisatie werd eind november



LEES OOK: Armin van Buuren breekt met traditie: dj niet in Leiden op Koningsdag



'Het is belangrijk voor het dorp', zegt Hubert Berbée van Oranjevereniging Schipluiden. Samen met twee vrouwen heeft hij het Oranjecomité nieuw leven ingeblazen. 'Het zijn activiteiten die je niet kan missen. Het is goed voor het dorpsgevoel.'Schipluidenaren kunnen meedoen aan een bakwedstrijd. 'Heel Schipluiden bakt koningstaart', zegt Berbée. 'Deze taarten gaan we proeven tijdens de aubade.'De vereniging hing een paar maanden geleden aan een zijden draadje. De organisatie werd eind november bijna opgeheven omdat er te weinig bestuursleden waren. Vorig jaar gingen alle festiviteiten niet door omdat het bestuur geen enkele vrijwilliger kon vinden.