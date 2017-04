Fruitbomenhout of Lindenhout gezocht voor beginnend houtsnijder

DEN HAAG - Debby Heintjes uit Den Haag is voor haar vriendin op zoek naar hout van Fruitbomen of Lindenbomen. Haar vriendin is beginnend houtsnijder en wil graag mooie dingen maken voor hun nieuwe huis wat ze onlangs hebben gekocht.

Debby en haar vriendin Danielle zijn fantasy liefhebbers en ze willen hun nieuwe stulp in deze stijl inrichten. Onderzetters, lijsten, een wc rolhouder...plannen genoeg!



Kun jij Debby Heintjes helpen aan lindenhout of fruitbomenhout? Mail naar Superdebby@omroepwest.nl