23-jarige man mishandeld en beroofd in nachttrein naar Delft

DELFT - In de nachttrein van Utrecht naar Delft is een 23-jarige man mishandeld en beroofd. Hij valt even in slaap en schrikt wakker omdat hij merkt dat zijn zakken worden doorzocht. Zijn twee belagers delen rake klappen en schoppen uit en zijn gefilmd terwijl ze via station Delft vluchten.

De man stapt op zaterdag 11 maart in Utrecht in de nachttrein naar Rotterdam. Hij is op weg naar Delft, waar hij woont. Hij zit in een tussencoupé vlakbij de deuren en onderweg valt hij even in slaap. Plotseling voelt hij dat zijn zakken worden doorzocht. Het is dan ongeveer 5.45 uur en de trein rijdt net de spoortunnel van Delft binnen.Het slachtoffer springt op en ziet dat er twee mannen bij hem staan. Er ontstaat een worsteling waarbij ze op de grond terecht komen. De man wordt geschopt en geslagen tegen zijn lichaam en hoofd. Eén van de belagers zet zelfs zijn voet op de borst en tegen de keel van het slachtoffer om hem in bedwang te houden.Meerdere passagiers merken dat er iets aan de hand is en schieten het slachtoffer te hulp. Op dat moment komt de trein aan op station Delft en de twee mannen stappen uit. De 23-jarige man blijft achter en merkt dat zijn portemonnee en iPhone 7 weg zijn. Hij houdt geen blijvend letsel over aan de mishandeling.Een aantal getuigen die ingrepen blijven ook na de mishandeling en beroving bij het slachtoffer. Zij hebben ook een verklaring afgelegd bij de politie. De recherche komt nog graag in contact met een meisje dat ook probeerde om te daders te stoppen. Zij is vervolgens verder gereisd naar Rotterdam.Het station van Delft hangt vol met camera’s en daarop zijn de twee verdachten te zien. Ze springen over de toegangspoortjes en rennen naar buiten. Ze zijn allebei donker getint. Eén van hen heeft rastahaar en een opvallende rugzak, de ander heeft (niet zichtbaar op de beelden) een tatoeage in zijn nek en hij draagt een pet en rode schoenen.De politie wil graag weten wie de mannen zijn en waar ze na de mishandeling naartoe zijn gegaan. Mogelijk heeft u ze die zaterdag 11 maart na 5.45 uur ergens gezien in Delft of weet u hoe ze verder gereisd zijn.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem