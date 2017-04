Omwonenden opgelucht na schrappen bouwplan appartementencomplex

DEN HAAG - De actiegroep 'Bloem & Daal Nee' is 'ontzettend blij' dat de bouw van een appartementencomplex bij de Haagse Bosjes van Pex niet doorgaat. 'Ik ben zo blij, ik schoot gewoon vol', reageert Simone Blekemolen van de actiegroep.

Projectontwikkelaar Kieboom & Van Wezel wilde 57 appartementen bouwen op de hoek van het Stokroosveld aan de Daal en Bergselaan. Ruim 500 mensen hadden zich hiervoor al ingeschreven.Wethouder Joris Wijsmuller liet maandag weten dat de bouw van Bloem & Daal niet doorgaat . 'Het is een mooi plan, maar het staat op een groene locatie en dat leidt tot spanning', aldus Wijsmuller. De bouw gaat ten koste van groene plekken en dat past niet in het toekomstplan Ruimte voor de Stad , waarin bijvoorbeeld staat waar wel en waar niet gebouwd mag worden.Het actiecomité haalde 400 handtekeningen op tegen de bouw van het complex dat negen verdiepingen hoog moest worden. De omwonenden hadden vooral bezwaar tegen het verdwijnen van het groen. 'Het belangrijkste voor ons is dat het groen nu behouden blijft. Daarnaast zou het door de appartementen veel drukker worden met auto's', zegt Blekemolen.Opluchting overheerst bij de groep omwonenden. 'Ik ben blij dat de wethouder zich aan zijn woord heeft gehouden en zich aan de nota Ruimte voor de Stad houdt', zegt Blekemolen.De projectontwikkelaar is teleurgesteld. 'We hadden het niet zien aankomen', zegt bedrijfseigenaar Edward Kieboom. Ambtenaren, maar ook de wethouder stonden volgens hem positief tegenover het plan. 'Al wisten we wel dat het proces nog doorlopen moest worden en dat het nog niet definitief was goedgekeurd.'De mensen die zich voor de woningen hadden ingeschreven, krijgen van de projectontwikkelaar bericht. Kieboom: 'Het was een gewilde plek, maar het mocht helaas niet zo zijn.'