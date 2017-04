Letterlepeltjes van Sola Elite gezocht

Op zoek naar de theelepeltjes met de letters E, V, K en J

DEN HAAG - Ria Bleyie uit Den Haag is al voor een lange tijd op zoek naar letterlepeltjes om aan haar kleinkinderen te geven. Alleen verkopen ze deze niet meer bij de juwelier. Naar welke letters we op zoek zijn lees je hieronder. Zoek jij mee?

Traditiegetrouw geeft Ria elk geboren kleinkind een letterlepeltje van Sola Elite, waar de beginletter van de voornaam op staat. Het zijn zilvere theelepeltjes met een schildje op de kop waar de letter dan op staat (zie afbeelding).

Maar nu blijkt dat de juwelier waar ze de lepeltjes kocht, ze niet meer verkoopt. Oma Ria zit met haar handen in het haar en heeft SuperDebby's hulp hard nodig want ze heeft er in die tijd 4 kleinkinderen bijgekregen!



Ria is op zoek naar de letters: E van Emma, V van Vincent, K van Kenny en de J van Joke. Op de afbeelding zie je hoe het lepeltje eruit ziet. De lepeltjes zijn van het merk Sola Elite en zijn gekocht vanaf: jaartal





Help jij mee zoeken en heb je tips voor Ria? Mail ons naar superdebby@omroepwest.nl!



