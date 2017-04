Overvaller van mogelijk 65 jaar oud slaat toe bij tankstation Den Haag

DEN HAAG - Een medewerkster van tankstation Haan aan de Duinstraat in Den Haag krijgt te maken met een overvaller. Hij dreigt met een groot mes en eist geld. Opvallend detail: de vrouw schat dat de man mogelijk zo’n 65 jaar oud is.

Op woensdag 29 maart is de 20-jarige vrouw alleen aan het werk in het tankstation. Het is bijna 20.10 uur als er een man binnenkomt. Hij heeft een bivakmuts op, legt een gele tas van Jumbo op de toonbank en hij eist geld. Om de dreiging kracht bij te zetten haalt hij een groot mes tevoorschijn. De medewerkster kan niet anders dan meewerken. Ze stopt al het geld uit de kassa in de plastic tas en daarmee verdwijnt de man weer.De overvaller is vastgelegd op bewakingsbeelden. Het is een blanke man en het slachtoffer schat hem 65 jaar oud. Hij draagt een donkere bivakmuts, een taupekleurige suède jas, een zwarte broek en zwarte schoenen met een soort gaas. Op het moment dat hij de winkel verlaat, trekt hij de muts van zijn hoofd en is zijn gezicht een fractie van een seconde van de zijkant te zien.Het valt de vrouw verder op dat de man niet al te makkelijk loopt en dat hij erg zacht praat, alsof hij niet harder kan. Mogelijk is hij astmatisch. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die de man voor of na de overval in de buurt van het tankstation aan de Duinstraat hebben gezien. Mogelijk heeft u gezien of hij een vervoersmiddel heeft gebruikt.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem