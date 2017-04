Heb jij ongebruikte sleutelhangers/fopspenen? SuperDebby zoekt ze!

DEN HAAG - Yvonne Stuyver is op zoek naar sleutelhangers en fopspenen voor haar dochter Charlotte van 23 jaar. Heb jij er nog wat thuis liggen?

Charlotte Stuyver is dol op sleutelhangers en fopspenen. Ze is blind en heeft een verstandelijk vermogen van een 6 jarig meisje. Ze stopt de sleutelhangers en fopspenen niet in haar mond maar speelt er graag mee of wilt er aan voelen.



Alles is welkom! Heb jij nog sleutelhangers thuis of fopspenen? Stuur ze naar ons op om Charlotte blij te maken!



Laan van 's Gravenmade 2

Postbus 24025

2490 AA, Den Haag





Komende donderdag ga ik in de uitzending een oproep doen voor sleutelhangers. Ze zijn bedoeld voor een meisje van in de 20 met het verstandelijk vermogen van een kind van 6. Ze is blind en gek op sleutelhangers en fopspenen. Niet om in haar mond te stoppen, maar om mee te spelen en om te voelen.

We hopen natuurlijk dat heel veel mensen iets opsturen of langs brengen maar jullie hebben vast ook nog wel iets liggen… Alles is welkom! In de uitzendstudio staat een kratje, hoop op veel bijdragen!







