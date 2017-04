Waar in Leiden is uit Amstelveen ontvoerde man vastgehouden?

LEIDEN - Een ontvoering die begint in Amstelveen eindigt een paar uur later in Leiden. Het slachtoffer wordt flink toegetakeld: de ontvoerders snijden zelfs één van zijn vingers af. De politie vermoedt dat de man is vastgehouden in Leiden en wil graag weten waar dat geweest is.

Bij het verlaten van sportschool Health City aan de Van der Hooplaan komen twee mannen op donderdag 9 maart in een hachelijk avontuur terecht. Ze zijn rond 17.00 uur op de parkeerplaats van het fitnesscentrum in de auto gestapt als er ineens een auto stopt die hen de doorgang blokkeert.Uit die donkerblauwe Peugeot 308 komen drie of vier gemaskerde mannen tevoorschijn en die proberen de bijrijder uit de geparkeerde auto te sleuren. Daarbij slaan ze met de kolf van een vuurwapen de ruit in. Er wordt zelfs een schot gelost, dat door de ruit heen gaat maar niemand raakt.De man achter het stuur laten ze verder met rust, maar de passagier wordt hardhandig de Peugeot in geduwd en meegenomen. De politie zoekt met onder meer een helikopter en een speurhond naar de ontvoerders, hun slachtoffer en hun auto.Om 21.15 uur diezelfde avond wordt de man zwaargewond en geblinddoekt aangetroffen. Niet in Amstelveen, maar in Leiden op de Drechtstraat. Hij is zodanig toegetakeld dat hij een flinke hoofdwond heeft en zelfs een vinger mist. Zijn ontvoerders hebben die vinger wel teruggegeven, maar artsen kunnen hem niet meer aanzetten.Het slachtoffer verklaart dat hij de indruk had dat de ontvoering om losgeld ging. Maar omdat er geen betaling is geweest, doet de politie nog onderzoek naar het motief. De door de ontvoerders gebruikte Peugeot is later die avond in Leiden teruggevonden aan de Castellumweg. Dat heeft geleid tot de arrestatie van één verdachte, een 29-jarige man uit Leiderdorp. Anderen zijn nog voortvluchtig.Uit de verklaring van het slachtoffer valt te concluderen dat hij enige tijd is vastgehouden in de omgeving van de plek waar hij werd vrijgelaten. Hij is daar gemarteld en mogelijk is er nog een schot gelost. Er zouden getuigen kunnen zijn die dat hebben gehoord.De ontvoerde man is vanuit de auto geblinddoekt een trappenhuis ingeleid, waar hij enkele trappen op moest. Later is hij die trappen weer afgelopen en buiten direct weer een auto in gestapt. Het gaat dus waarschijnlijk om een appartement of een andere hoger gelegen ruimte in de buurt van de Drechtstraat. Mogelijk heeft de donkerblauwe Peugeot daar op het trottoir geparkeerd gestaan. De politie wil graag weten waar de man is vastgehouden.Het kenteken van de donkerblauwe Peugeot 308 is JR-732-B. Mocht die auto u op 9 maart zijn opgevallen in Amstelveen of Leiden, dan hoort de politie dat graag. Daarnaast zou ook een witte auto van hetzelfde type met deze zaak te maken kunnen hebben. Het kenteken van die tweede Peugeot 308 is NF-939-F.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem