'Behouden reis' voor Westlandse lelies

LISSE - De bisschop van Rotterdam is dinsdag speciaal naar Lisse gekomen om de bloemen voor de paus te zegenen met een 'behouden reis'. Mgr. Hans van den Hende vergat daarbij ook niet de chauffeurs die de 3500 rode Avalanche-rozen, zo'n 35.000 bolgewassen én speciale Westlandse lelies per vrachtwagen naar Rome vervoeren.

Aan het transport, dat vertrekt vanaf de Keukenhof in Lisse, zijn maanden van voorbereiding vooraf gegaan. De bloemen moeten op het juiste moment, met Pasen dus, in bloei zijn en dat is nog knap lastig om voor elkaar te krijgen, zegt Marcel van der Voort van Van Schie Potlelies.Het bedrijf uit Honselersdijk is één van de weinige kwekers die nog de potvariant van de Rose Lily kweekt. Deze lelies zijn mooi en vol, maar hebben veel tijd nodig om uit te groeien en zijn daarom beperkt verkrijgbaar.Normaal gesproken bloeien ze ook niet in april, maar de Westlandse kweker heeft het groeiproces versneld. Hoe dat gebeurt, blijft geheim. 'We hopen dat de bloemen op tijd open zijn, maar het wordt wel krap. Maar het moet eigenlijk gewoon goed komen', aldus Van der Voort.