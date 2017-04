Minder statushouders naar Den Haag dan gedacht

DEN HAAG - Den Haag hoeft dit jaar veel minder statushouders op te vangen dan eerder gedacht. Begin maart was de verwachting nog dat de stad in de tweede helft van dit jaar 574 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak moest bieden, maar uit de meest recente taakstelling van het kabinet blijken dat er 301 te zijn.

Dat betekent dat Den Haag over heel het jaar 694 vergunninghouders moet opvangen van het Rijk. Daar bovenop komen nog 700 extra mensen. Dat had Den Haag in 2016 al beloofd Dat de stad veel minder mensen hoeft op te vangen, komt door landelijke ontwikkelingen. ‘Dit is onder meer het gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling ervan: er komen minder asielzoekers naar Nederland en bovendien is er voor een deel sprake van minder kansrijke asielverzoeken. Dit leidt tot een afname in de behoefte aan huisvesting’, aldus het kabinet in een brief aan de gemeenten.De Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) ging er begin maart nog van uit dat Den Haag dit jaar in totaal 1667 personen statushouders moest opvangen. Hij schreef toen aan de gemeenteraad dat 875 daarvan in huizen van woningbouwcorporaties konden worden opgevangen. Voor de rest – 792 mensen – zou de gemeente zelf huisvesting realiseren.Daarvoor zou dit jaar nieuwe woningen voor statushouders worden gerealiseerd aan de Narcislaan (60 mensen) , het voormalig ministerie van Sociale Zaken in de Anna Hannoverstraat (350 mensen) en een torentje aan de Koperwerf op bedrijventerrein Zichtenburg (84 studio’s).Nu er minder statushouders naar de stad komen, betekent dat niet dat de plannen worden omgegooid, aldus zijn woordvoerder. Want als er inderdaad veel minder statushouders komen, dan kunnen die woningen ook naar andere mensen die een huis zoeken gaan.‘Een deel van de extra gecreëerde woonruimte gaat dan mogelijk niet door statushouders, maar door andere woningzoekenden in Den Haag worden bewoond. Mogelijk, want taakstellingen zijn uiteraard altijd gebaseerd op de actuele internationale vluchtelingensituatie’, aldus de woordvoerder.