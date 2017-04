Vierde aanhouding in No Surrender-liquidatiezaak

De aanhoudingen vonden vroeg in de ochtend plaats. (Foto: politie) De politie hield twee Hagenaars en een man uit Pijnacker aan. (Foto: politie) Een verdachte wordt meegenomen. (Foto: politie)

DEN HAAG - In het onderzoek naar een liquidatiepoging op een Hagenaar in Ridderkerk in 2016 is dinsdag een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 35-jarige Hagenaar. Eerder op de ochtend werden al twee leden van motorclub No Surrender aangehouden en een man uit Breda. De politie heeft dinsdag in de loop van de ochtend een nieuwe aanhouding gedaan in het onderzoek naar de liquidatiepoging in Ridderkerk van 7 november vorig jaar. Een 35-jarige Hagenaar is nu ook vastgezet.





Tijdens het onderzoek naar de liquidatiepoging werd in een pand in dezelfde straat een illegaal laboratorium gevonden. Dat werd gebruikt voor het produceren van illegale medicatie en anabolen steroïden. De vier opgepakte mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij dit laboratorium.



No Surrender



De drie mannen die eerder op de ochtend zijn



Ook zijn er invallen geweest op de woon- en verblijfadressen van de mannen en drie andere locaties op zoek naar bewijsmateriaal.

