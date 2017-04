Al 170.000 aanmeldingen voor gratis staatsloten

REGIO - Ruim 170.000 mensen hebben zich tot nog toe aangemeld voor de gratis speciale trekking van de Staatsloterij voor gedupeerde spelers. Dat meldde een woordvoerder van het kansspelbedrijf dinsdag aan het einde van de middag.

De speciale trekking op 27 mei is onderdeel van een deal die de Staatsloterij heeft gesloten met de Stichting Staatsloterijschadeclaim. De Staatsloterij vermeldde tussen 2000 en 2008 niet dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument dacht. De deal werd maandag bekend en sindsdien stromen de aanmeldingen binnen. 'Het zijn er meer dan verwacht', laat de woordvoerder weten. Mensen kunnen al naar gelang hun bewijsstukken tot vier gratis loten krijgen. 'Iemand is al op de proppen gekomen met een lot uit 2004.'Degenen die zich aanmelden, moesten bij de koninginnedagtrekking in 2008 ten minste achttien jaar oud zijn en een geldig e-mailadres hebben, waarmee ze hun aanmelding kunnen bevestigen.