Hond Fred vermist van het Huisdierenziekenhuis

HONSELERSDIJK - Praktijkhondje Fred is maandagmiddag aan de wandel gegaan en niet meer teruggekomen. Praktijk Huisdierenziekenhuis & Paardenkliniek in Honselerdijk is op zoek. Heb jij hem gezien?

Fred is maandagmiddag weggelopen van de Harteveldlaan in Honselerdijk. Hij loopt dus waarschijnlijk rond in die omgeving.

Hoe Fred eruit ziet, zie je in de bovenstaande afbeeldingen.



Heb jij hem gezien, of weet je meer? Neem dan contact met de praktijk op via 0174-624544



