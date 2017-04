Rattenplaag in 's-Gravenzande uit het niets voorbij

'S-GRAVENZANDE - De rattenplaag aan de Esdoornlaan in 's-Gravenzande lijkt plotseling voorbij. De bewoners klaagden sinds maart over enorm veel overlast van de diertjes, maar ze zijn nu opeens verdwenen. Dat meldt mediapartner WOS.

Na een rondgang onder buurtbewoners blijkt dat er nu geen overlast meer is. Ook heeft de gemeente geen nieuwe sporen van ratten meer aangetroffen. Volgens een ongediertebestrijder is het mogelijk dat de ratten zijn vertrokken omdat ze geen eten meer kunnen vinden.De gemeente Westland had advies gevraagd bij het landelijke Kennis- en Adviescentrum Dierplagen . De bewoners waren radeloos , omdat zelfs de ongediertebestrijding de ratten niet weg kon krijgen.