OM eist 15 jaar cel voor moord op zwangere Nalina Bhoelai

Mohamed M. en Nalina hadden een relatie en een zoontje, terwijl M. getrouwd was met een andere vrouw. Die vrouw wist niets van de relatie tussen de twee. De doodsoorzaak van Nalina is nooit gevonden. Volgens het OM is er geen twijfel mogelijk dat Nalina door geweld om het leven is gekomen.M. vertelde lange tijd dat hij Nalina in het trappenhuis vond in een plas bloed en nog geprobeerd heeft haar te reanimeren. Hij raakte in paniek en sloeg op de vlucht. Vorig jaar verklaarde hij opeens dat hij nooit in het trappenhuis geweest is. Het OM is duidelijk over zijn tegenstrijdige verklaringen: 'M. had geen alibi, maar heeft geprobeerd dit te creëren, en hij heeft het slachtoffer op de bewuste dag meermalen met zijn auto achtervolgd. Hij heeft wisselend en kennelijk leugenachtig verklaard.'De rechtbank veroordeelde M. eerder tot 7 jaar celstraf. Zowel het OM als de verdachte ging in hoger beroep. De advocaat-generaal vindt dat al het nieuwe onderzoek 'niets ontlastends en ook niets belastends' heeft opgeleverd en eiste dinsdag 15 jaar cel.Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zaak van grote triestheid: 'Verdachte beroofde zijn eigen zoon van de mogelijkheid op te groeien terwijl hij werd omringd door de liefde en zorg van zijn moeder. Hij beroofde zijn zoon van de komst van zijn zusje.' Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.