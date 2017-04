Plakker 'opruiende' posters Schilderswijk moet toch cel in van OM

Vanwege het onderzoek mogen we van het OM niet het hele pamflet laten zien (Foto: Openbaar Ministerie)

DEN HAAG - De Hagenaar die vorig jaar werd opgepakt voor het plakken van 'opruiende' posters in de Schilderswijk, moet toch de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Die eiste dinsdag in hoger beroep acht weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.





Eerder



'Oproep tot opstand'



Volgens het OM roepen de teksten op tot een opstand. De advocaat-generaal: 'Met de zin "Laat deze zomer een hete zomer worden" wordt niet een meteorologische wens geuit. Hete zomer moet gelezen worden in samenhang met de oproep tot een opstand en ongeregeldheden en dus een oproep tot geweld tegen het openbaar gezag.'



Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.



