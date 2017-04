Shoppen met valse briefjes van 500: bijna drie jaar celstraf

WADDINXVEEN - Een 35-jarige man uit Waddinxveen heeft dinsdag 33 maanden gevangenisstraf gekregen voor het opzettelijk uitgeven van vervalste bankbiljetten van 500 euro. De rechtbank acht hem ook schuldig aan het bezit van valse bankbiljetten en illegaal wapenbezit.

De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de mensen en winkeliers die hij met de valse biljetten heeft misleid. De dader ging volgens de rechtbank samen met een handlanger naar diverse steden om daar met vals geld te winkelen.Zij gaven de briefjes van 500 euro samen of afzonderlijk uit en stelden elkaar op de hoogte wanneer dat ergens was gelukt, zodat de ander niet dezelfde winkel zou binnengaan met een tweede vals briefje.Volgens de rechtbank staat vast dat ze wisten dat ze met vals geld betaalden, door hun werkwijze en op basis van afgeluisterde telefoongesprekken. Op grond van het aantal transacties kan volgens de rechtbank worden vastgesteld dat zij de beschikking hadden over een groot aantal valse biljetten. De straf van de handlanger is niet bekend.