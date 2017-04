Museum van Onderwijsbezuinigingen: 'Zie hoe beter je ouders het hadden in hun studententijd'

DEN HAAG - Langs de Hofvijver heeft de Landelijke Studentenvakbond LSVb dinsdagmiddag symbolisch het Museum van Onderwijsbezuinigingen geopend; een spandoek met hoogte- en dieptepunten uit 35 jaar aan bezuinigingen op het hoger onderwijs.

'Maak een reis door de geschiedenis van de Nederlandse bezuinigingspolitiek', staat erop. 'Vind gebroken beloften terug, zie hoeveel beter je ouders het hadden in hun studententijd en aanschouw hoe het onderwijs jaar na jaar duurder werd. 35 jaar bezuinigingen: we brengen het allemaal in beeld.'Op het spandoek staan ook leuzen uit het actieverleden van de studenten zelf, zoals: 'Mijn ma is geen Beatrix, voor studeren krijg ik niks'. Dat refereert aan de studietijd van Willem-Alexander, die niet van een gewone studiebeurs afhankelijk was. Volgens de studenten is het door alle bezuinigingen steeds duurder geworden om te studeren. Ze hopen dat het nieuwe kabinet het tij gaat keren