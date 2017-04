Drugsdealer opgepakt in Alphen aan den Rijn

Foto: Facebook / Politie Alphen aan den Rijn

BODEGRAVEN - De politie heeft maandagavond een 20-jarige man uit Bodegraven opgepakt voor drugshandel. De man zou drugs hebben gedeald in de buurt van de Hooftstraat en Gruttostraat in Alphen aan den Rijn.

Een buurtbewoner zag de man bezig en waarschuwde de politie. Agenten hielden hem even later aan. Hij bleek 'een handelshoeveelheid' cocaïne en heroïne bij zich te hebben. Ook had hij veel contant geld bij zich.



De politie heeft alles in beslag genomen voor onderzoek.