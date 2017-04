Selamat Makan!

DEN HAAG - "Selamat Makan". Dat betekent 'eet smakelijk' in het Indonesisch. En het is de titel van een Indonesisch kookboek van de Koninklijke Marine waar Joop en Marthy Gerritsen uit Den Haag naar op zoek zijn.

Het boek is verschenen in de jaren '60. Voor Joop is het een mooie herrinnering aan zijn tijd bij de Marine waar hij schrijver was. "Elke woensdag was er een blauwe hap bij de marine, dat was de traditie. Er waren ook veel Indonesische werklui. Een prachtige tijd waar ik met veel plezier aan terug denk, aldus Joop"



Kun jij Joop helpen aan het boek Selamat makan of heb je een goede tip? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



