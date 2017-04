OM eist 1,5 jaar cel voor schietpartij in Club Martize

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 1,5 jaar celstraf geëist tegen een 26-jarige Rotterdammer die tijdens de jaarwisseling zou hebben geschoten in Club Martize in de Hobbemastraat in Den Haag. Vijftig mensen werden die nacht opgepakt, er waren tientallen agenten op de been.





Tegen de 24-jarige verdachte eiste het OM 9 maanden cel. De rechter doet over twee weken uitspraak.



