Spectaculair gezicht in Nieuwe Kerk: klimmers brengen nieuwe verlichting aan

DELFT - In de Nieuwe Kerk in Delft wordt hard gewerkt om de verlichting in de kerk opnieuw aan te leggen. Dat werk gebeurt op grote hoogte en daarvoor heb je speciale bouwvakkers nodig: zogeheten industrieel klimmers.

Overal in de eeuwenoude kerk hangen dinsdag dikke kabels en touwen. De speciale klimmers hangen vlak onder de plafonds in de kerk om overal nieuwe kabels en verlichting aan te brengen. En dat is een spectaculair gezicht.'Het grootste gedeelte van de klimmers zijn eigenlijk bergbeklimmers die later in hun leven dit werk zijn gaan doen', zegt Robert Liese. Hij is een van de mensen die deze week in de kerk in de touwen hangt.Liese: 'Het is spectaculair werk en het bevalt heel goed. En we komen op fantastische plekken. Niet alleen in kerken, maar ook op booreilanden, schepen, hoge flatgebouwen, industriele gebouwen. Eigenlijk overal waar hoogte is, daar komen wij ook.'Maar je moet natuurlijk niet alleen kunnen klimmen, benadrukt Liese. 'Natuurlijk moet je ook een technische achtergrond hebben en met je handen kunnen werken. Het is natuurlijk niet alleen maar klimmen.'De kabels en touwen, die met een speciale katapult om de hoge balken heen worden geschoten, hangen de komende weken nog in de kerk. Tegen het eind van deze maand moet de verlichting in de kerk namelijk weer op orde zijn.