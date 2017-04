Scheepjeskerk in Hazerswoude vreest toekomst

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Een kerk die verandert in sociale huurwoningen voor jongeren en een parochietuin die kan worden omgetoverd tot recreatief dorpsgroen, dat is de toekomst van de Scheepjeskerk in Hazerswoude. Tenminste, als het aan de bewoners ligt. Maar het plan van grote projectontwikkelaars gooit roet in het eten.

Meer dan een jaar nadat de stichting Scheepjeskerk en de bewoners van het dorp Groenendijk hun initiatief aanboden aan de gemeente Alphen aan den Rijn, kwam vorige maand opeens een heel ander plan op tafel. De mogelijke bestemmingswijziging is gemaakt door twee projectontwikkelaars uit Bergambacht en Koudekerk aan den Rijn.En dat is niet zomaar een wijziging. In plaats van het burgerinitiatief dat vijftien sociale huurwoningen voor jongeren inhoudt, staan er nu zeven villa's en drie luxe appartementen op de planning, waardoor ook de parochietuin bebouwd zal worden. Bewoners zijn verbijsterd: 'Hier is helemaal geen behoefte aan.'De kerk en de pastorie (voormalig klooster) staan sinds 2007 leeg en worden gebruikt voor bijeenkomsten en concerten. In het oorspronkelijke plan is berekend dat de opbrengsten van de huur de kerk in stand zou kunnen houden zonder subsidies nodig te hebben van de gemeente. Deze eigen berekeningen kwamen neer op 40.000 euro per jaar.Jongeren die graag in Groenendijk willen blijven wonen, maar volgens het wijkcomité al jaren moeite hebben met het vinden van betaalbare huurwoningen, krijgen op deze manier ook meer kansen. Verder zou dit plan volgens hen ook een verbetering zijn voor mensen die niet aan deze plek aan het water wonen. De tuin, die direct toegang geeft tot de Oude Rijn, zou openbaar kunnen worden gemaakt voor recreatie.Maar de omwonenden kregen steeds minder grip op de zaak. 'We zijn niet blij met de manier waarop met ons is gecommuniceerd' zegt Nico Wesselingh van de stichting Scheepjeskerk. 'We proberen al drie jaar in overleg te komen met de gemeente om zicht te krijgen op iets wat steeds ingewikkelder werd, maar dat is altijd afgehouden. Om dan opeens over dit nieuwe plan te horen, was wel even schrikken.'Volgens de gemeente zijn de luxe appartementen uit het nieuwe plan juist nog te beperkt aanwezig. Dit stelden zij in schriftelijke antwoorden op raadsvragen van de PvdA dit jaar. Ook draagt de mogelijk nieuwe bestemming volgens hen juist bij aan het behoud van cultureel erfgoed.Een onderzoek naar de woningbehoefte in Groenendijk is er nooit geweest. Dit geeft de gemeente zelf ook aan. Waarom dan 'zomaar' in zee is gegaan met een projectontwikkelaar, is niet bekend gemaakt. Hoewel de grond van het bisdom Parochiebestuur van de H. Thomasparochie is, zijn zowel de Scheepjeskerk als de pastorie (het voormalig klooster) gemeentelijke Monumenten.Vanavond wordt een informatieavond gehouden over het nieuwe bestemmingsplan.