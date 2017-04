Winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp ontruimd om verdachte situatie

Foto: Unity/Sapho Voskuil

LEIDERDORP - Winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp is dinsdagmiddag ontruimd door de politie. De politie is op zoek naar twee verdachten die iets geroepen hebben in het winkelcentrum. Dat zou onrust hebben veroorzaakt.

UPDATE 19.00: Winkelcentrum Winkelhof is weer vrijgegeven. De politie heeft niets aangetroffen.



Er is veel politie op de been en ook de politiehelikopter vliegt boven het winkelcentrum.





Woordvoerder Jan Abbink van de Winkelhof laat aan Omroep West weten dat het winkelcentrum op dit moment ontruimd wordt. 'Niemand mag meer naar binnen, agenten met kogelwerende vesten gaan nu onderzoek doen.'



Brandstichting en overvallen



Winkelhof kwam de laatste tijd vaker in het nieuws. In februari moesten drie winkels de deuren sluiten



In maart werd een Chinees restaurant in het winkelcentrum

