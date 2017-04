2000 keer Dick Bruna zonder Nijntje

DEN HAAG - Bij de naam Dick Bruna denk je natuurlijk meteen aan Nijntje. Hij was de geestelijk vader van het wereldberoemde (ko)nijntje. Als ode aan de onlangs overleden schrijver is er nu een tentoonstelling in het Atrium in Den Haag. Daar zijn tweeduizend boekomslagen ontworpen door Bruna te zien. Gek detail: op niet één ervan staat Nijntje.

Dick Bruna was van origine grafisch vormgever. Van 1952 tot 1972 tekende hij de covers van meer dan tweeduizend boeken. Die zijn allemaal te zien in deze tentoonstelling. Bruna maakte boekomslagen van verschillende genres. Van Shakespeare tot James Bond en zelfs een boek van Wim de Bie genaamd ‘Valt er vanavond iets te versieren’.‘Dit is totaal geen Nijntje, als we daar dan toch even aan refereren’, zegt Laura Wijninga, de coördinator van de tentoonstelling. Toch zijn er in zijn vroege werk de sporen van Nijntje te vinden. ‘Er zijn hier voorbeelden van boekomslagen waar je ziet hoe met een paar hele simpele strepen een beeld naar voren komt. Dat is bij Nijntje ook het geval,’ zegt Wijninga. Volgens de organisatie van de tentoonstelling is het weglaten van het populaire konijn een bewuste keus , om een ander aspect van Bruna's werk te belichten.De tentoonstelling '2000x Dick Bruna' is tot en met 11 mei te zien in het Atrium Den Haag.