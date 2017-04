Loos alarm: Winkelhof weer vrijgegeven na ontruiming

LEIDERDORP - De politie heeft dinsdag niets aangetroffen in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. Het winkelcentrum werd dinsdagmiddag ontruimd om een verdachte situatie. Twee mannen zouden 'Allahu akbar' hebben geroepen. Het winkelcentrum is weer vrijgegeven.

De politie heeft de verdachten niet gevonden, maar wil de mannen zeker spreken. 'Ze hebben een hoop onrust veroorzaakt door 'Allahu akbar' (Allah is groot) te roepen.' Bij aanslagen in het verleden werd deze kreet geroepen door terroristen.Het winkelcentrum in Leiderdorp werd vergrendeld en grondig doorzocht door de politie. Houtepen: 'We wilden geen enkel risico nemen en hebben daarom gekeken of er misschien iets achter gebleven was.' Het onderzoek is nu afgerond.