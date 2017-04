Tien tips over ontvoerde en gemartelde man

LEIDEN - De politie heeft tien tips binnengekregen over de ontvoering van een man vanuit Amstelveen. Het slachtoffer is mogelijk gemarteld en vastgehouden in Leiden. De zaak kwam vorige week aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Op 9 maart werd 's avonds een zwaargewonde man gevonden in Leiden. Het 37-jarige slachtoffer bleek in Amstelveen ontvoerd te zijn en is later vrijgelaten in de Drechtstraat in Leiden. De vinger van de man was afgeknipt.De zaak werd vorige week behandeld in Opsporing Verzocht. De recherche hoopte zo te achterhalen waar het slachtoffer in Leiden is vastgehouden.De politie meldt dinsdag in Opsporing Verzocht dat er tien tips zijn binnengekomen. Er zitten bruikbare tips tussen over de mogelijke verblijfplaats van het slachtoffer tijdens zijn ontvoering.Ook hebben getuigen beelden opgestuurd waar de verdachten mogelijk op te zien zijn. Het onderzoek heeft volgens de politie een impuls gekregen dankzij de tips.