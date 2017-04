Sneller naar huis met nieuw station Boskoop

BOSKOOP - Half april begint de bouw van station Boskoop Snijdelwijk. Het nieuwe station moet de woonwijken Snijdelwijk en Waterrijk, MFC De Plataan en de omgeving Zwarte Pad beter bereikbaar maken met de trein.

Het station komt op het traject tussen Alphen aan den Rijn en Gouda te liggen. Op hetzelfde traject is onlangs begonnen met de bouw van een nieuw station in Waddinxveen Reizigers kunnen al vanaf half december 2017 gebruik maken van het nieuwe station. In beide richtingen zullen vier treinen per uur stoppen.