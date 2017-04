Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout: een gelukkig huwelijk of niet?

REGIO - Noordwijk en Noordwijkerhout beslissen op 20 april over een fusie tussen de twee gemeenten. Volgens het onderzoek van onderzoeksbureau Twynstra Gudde zouden Noordwijk en Noordwijkerhout bij zo'n fusie beter in staat zijn om de belangen van de inwoners te behartigen. Ook zouden ze dan een krachtigere positie krijgen in de regio en minder kwetsbaar zijn.

Een ronde door Noordwijkerhout en Noordwijk leert dat de mening van de inwoners heel divers is. 'Ik moet er niet aan denken om met Noordwijk samen te gaan,' zegt een gepensioneerde melkboer. 'Ik heb vroeger altijd mijn brood in Noordwijk verdiend, maar de mentaliteit van de Noordwijkerhouter is zo totaal anders. Hier is het nog dorps en gezellig. Nee ik ben er pertinent op tegen.'De voordelen: 'Noordwijk is een rijke gemeente dus Noordwijkerhout krijgt er een rijke vrouw bij,' zegt Ard Zandbergen. 'Noordwijk krijgt er een hele gezellige carnavalsvereniging bij. Noordwijkerhout krijgt ineens Space Expo.'Nadelen ziet Zandbergen ook: 'Noordwijk is een badplaats, daar zit een arrogant randje aan en Noordwijkerhout is dorps, dus ik hoop dat dat geen probleem wordt. Maar ik denk als je de huwelijken telt tussen Noordwijkers en Noordwijkerhouters dat je op een behoorlijk aantal komt en daar kan dit huwelijk, deze fusie, ook wel bij.'