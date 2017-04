Bertens naar tweede ronde in Bogota

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft dinsdag de tweede ronde van het tennistoernooi in Bogota bereikt. De als eerste geplaatste speelster uit Wateringen versloeg in de Colombiaanse hoofdstad de Servische Nina Stojanovic met 6-4 6-1.

In de eerste set werd de service van beide speelsters diverse keren gebroken, maar Bertens wist haar servicebeurt uiteindelijk toch te verzilveren. Ze pakte de set daarna met 6-4. In het tweede bedrijf stoomde ze daarna door en trok de partij met 6-1 naar zich toe.Bertens speelt in de tweede ronde tegen landgenote Cindy Burger. De Volendamse haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Ze won haar eerste partij van de Duitse Tatjana Maria.