'Prijs parkeervergunning tweede auto moet omhoog'

Archief

DEN HAAG - De prijs van de tweede parkeervergunning in Den Haag moet weer omhoog, als het aan D66 ligt. Dat zegt fractievoorzitter Robert van Asten bij mediapartner Den Haag FM. De partij is achteraf gezien niet blij met de prijsverlaging van een tweede parkeervergunning voor Hagenaars.

'We zien de afgelopen twee jaar helaas een forse stijging van het aantal aanvragen voor tweede bewonersparkeervergunningen. De stijging is vooral te wijten aan de halvering van de prijs', aldus de fractievoorzitter.



Volgens Van Asten is de parkeerdruk vooral gestegen in wijken die toch al vol stonden met auto's, zoals Transvaal, Schilderswijk, Centrum, Bezuidenhout en Laakhaven. 'Dat betekent dat er in onze straten nog minder ruimte is voor fietsers, groen of gewoon simpelweg om even te spelen als kind. Dit is niet hoe wij Den Haag voor ons zien en in onze ogen ook niet past bij een toekomstbestendige stad.'



Bomen planten, fietsparkeerplekken en appartementen



Van Asten heeft uitgerekend wat er allemaal zou kunnen als Den Haag niet vol met auto's zou staan. Er kunnen duizend bomen worden geplant, 4.500 fietsparkeerplekken gebouwd en 300 appartementen van 75 vierkante meter.'



De halvering van de kosten voor een tweede parkeervergunning werd afgesproken in het coalitieakkoord van de partijen die nu het stadsbestuur vormen, waaronder dus ook D66.