Meer dan eeuw oud zeilschip 'Europa' bijna klaar voor nieuwe wereldreizen

DEN HAAG - De onderhoudswerkzaamheden die in Kaapstad plaatsvinden aan het 106 jaar oude zeilschip 'Europa' zijn bijna klaar. Het terughangen van het naambord 'Den Haag' - de thuishaven van het schip - vormt de 'finishing touch' van de werkzaamheden. Daarna vertrekt het schip richting Boston.

Het schip is een bark - een driemaster van 56 meter lang - en voer van 2014 tot 2016 de wereld rond: van Brazilië tot Antarctica en van Zuid-Afrika tot Argentinië. De 'Europa' verzamelde de afgelopen jaren gegevens over onder meer klimaatverandering.Vorig jaar lag het schip tijdelijk in de Eerste Haven op Scheveningen. Daar trok het veel bekijks . Op de kade vonden toen diverse activiteiten plaats en werden workshops georganiseerd door de bemanning.Na de werkzaamheden vaart de 'Europa' van Kaapstad naar het Amerikaanse Boston. De Haagse jongeren Lotte Linthorst en Matthijs Boesten reizen mee. Zij wonnen een wedstrijd die werd geïnitieerd door donateur Kees Gerritsen. Gerritsen was als liefhebber al vaker mee geweest op zeiltochten en wilde Haagse jongeren via de wedstrijd de kans geven een soortgelijke reis mee te maken.