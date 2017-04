Danny Vera publiekstrekker Schollenpop

DEN HAAG - Danny Vera treedt zaterdag 5 augustus op tijdens Schollenpop. Dat heeft de organisatie van het gratis festival bekendgemaakt. Schollenpop wordt gehouden op het Zuiderstrand op Scheveningen.

Vera is bij het grote publiek bekend geworden via het tv-programma Voetbal Insite. Daar is hij met zijn band vaste gast. Hij treedt daarnaast op door het hele land.Naast Danny Vera heeft de organisatie van Schollenpop metalband MaYaN, Jebroer, De Likt, Avi On Fire, Indiepopband The Great Communicators en The Stangs vastgelegd. Schollenpop werd in 1997 opgezet als strandfeestje, maar is uitgegroeid tot een festival van formaat . De organisatie neemt in de programmering altijd een aantal regionale bands mee zodat die een kans krijgen om zich op een groot podium met professioneel geluid en licht te laten zien en horen aan een groot publiek.