Noordwijk maakt seizoen af met Wendt en Van Veen

Andries Wendt (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Zaterdaghoofdklasser Noordwijk heeft voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen Andries Wendt en John van Veen aangesteld als interim-trainers. Het tweetal volgt de ontslagen Dogan Corneille op.

Corneille werd vorige week ontslagen omdat hij ondanks eerdere toezeggingen full-time aan de slag gaat bij eredivisionist Willem II. Daardoor zou Corneille volgend seizoen niet meer voor de groep kunnen staan. Het bestuur van Noordwijk besloot hierop per direct uit elkaar te gaan.



Andries Wendt was eerder actief als speler van Noordwijk en stond al meerdere keren als trainer voor de groep. Van Veen was al actief als assistent van Corneille.