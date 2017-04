Schoolconciërge valt van grote hoogte van ladder: 'We moeten ervan bijkomen'

De ladder waar de man vanaf viel (Foto: Politie Scheveningen)

DEN HAAG - In basisschool De Tweemaster in Den Haag is woensdagochtend een man van vier meter hoogte van een ladder gevallen, meldt de politie. Het gaat om de 56-jarige conciërge van de school in Duindorp.





Volgens de politie was de man goed aanspreekbaar voor collega's na zijn valpartij. Hij had rugklachten en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hier wordt hij geopereerd.



'Grote impact op collega's'



'De kinderen hebben er gelukkig niet zoveel van meegekregen. Voor hun is het een 'normale' dag', vertelt directeur Roy Jongejan. 'Wij werken al jaren met hem samen, dus het ongeval heeft een impact op de collega's. We moeten er dus wel even van bijkomen.'



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.



LEES OOK: 'Hartklachten en benauwdheid' door hoge werkdruk in het onderwijs

Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur. De man zou volgens getuigen bezig zijn geweest met het ophangen van de paasversieringen.Volgens de politie was de man goed aanspreekbaar voor collega's na zijn valpartij. Hij had rugklachten en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hier wordt hij geopereerd.'De kinderen hebben er gelukkig niet zoveel van meegekregen. Voor hun is het een 'normale' dag', vertelt directeur Roy Jongejan. 'Wij werken al jaren met hem samen, dus het ongeval heeft een impact op de collega's. We moeten er dus wel even van bijkomen.'Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Door: Redactie Correctie melden