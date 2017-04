Burgemeester Pauline Krikke bedankt journalist voor 'snelle en scherpe actie'

DEN HAAG - De nieuwe Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft journalist Martijn Mastenbroek persoonlijk bedankt voor het reserveren van een Twitteraccount voor haar. 'Hartelijk dank voor je snelle en scherpe actie', schrijft ze in een ondertekende brief. Ook liet de burgemeester een bloemetje bezorgen.

De burgemeester heeft 'haar account' sinds vorige week donderdag onder eigen beheer. 'Fijn dat je in de tussentijd op het account hebt gepast. De komende tijd zullen we elkaar zeker op social media ontmoeten', aldus Krikke.Krikke heeft nog niet gelijk enthousiast gebruik gemaakt van haar nieuwe social mediakanaal. Sinds de overdracht heeft zij nog geen enkele tweet verstuurd of geretweet. Ook haar biografie op Twitter is nog niet aangepast. Inmiddels wordt de burgemeester steeds beter gevonden door andere Twitteraars: Krikkes-account wordt door bijna 550 mensen gevolgd.