TU Delft pronkt met robotarm met 'sensorhuid'

DELFT - De TU Delft heeft in samenwerking met een aantal andere partijen een prototype van een robotarm ontwikkeld die volledig is bedekt met sensoren. Die meten druk, de afstand tot objecten en personen, versnelling en temperatuur. Dit moet botsingen voorkomen.

Tijdens het evenement RoboBusiness Europe 2017, dat van 19 tot en met 21 april in Den Haag en Delft wordt gehouden, worden de bezoekers door de robotarm begroet. RoboBusiness Europe is één van de grootste robotica-evenementen ter wereld. Er worden meer dan 4.000 bezoekers uit de hele wereld verwacht.De robotarm is onderdeel van het EU-project Factory in a Day. Veiligheid bij het samenwerken met robots is een van de belangrijkste aspecten van dat project.De Technische Universiteit van München heeft de huid van sensoren ontwikkeld. De TU Delft heeft zich vooral gericht op de software voor deze robotarm en de integratie van alle systemen. 'Er zijn al wel methodes om de veiligheid rond bewegende robots te vergroten, maar nog niet op deze slimme en efficiënte manier', zegt onderzoeker Carlos Hernandez Corbato van de TU Delft.De robotarm is nog in ontwikkeling. In september, bij de afsluiting van Factory in a Day, wordt het laatste prototype gepresenteerd.