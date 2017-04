Mondriaanmoe of kom maar op met dat blauw, rood en geel?

DEN HAAG - Het kan je niet ontgaan zijn. Den Haag is in de ban van Mondriaan. De stad inrijdend, stralen vanaf de Utrechtsebaan de rode, gele en blauwe vlakken je al tegemoet. Voor toeristen zal het een vrolijk gezicht zijn: een stad die zo'n eenheid in stijl uitstraalt. Maar hoe zit het met jou? Vind jij het nog leuk?

Kan het je niet Mondriaan genoeg zijn, of komen de rode, gele en blauwe vlakken je de neus uit? We zijn benieuwd naar je mening. Laat het ons weten! Het Haagse stadhuis is pontificaal tot grootste Mondriaan ter wereld omgetoverd. In het water van de Hofvijver drijft een Mondriaan en er is een onderwatermondriaan in Sealife. Ook Pathé Spui, de Haagsche Zwaan, New Babylon en het BNG Bank hebben een vrolijk Mondriaantintje gekregen.Overal in de stad stuit je op winkels die de etalages gezellig met de kenmerkende vlakken en lijnen in de primaire kleuren een Mondriaanthema hebben gegeven.Een grote Mondriaantaart kan natuurlijk niet aan het feestje ontbreken. En dat alles om de grote kunstenaar met de kleine voornaam te eren. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze beweging: Piet Mondriaan. Van de taart konden 5.000 Hagenaars smullen.Ook de evenementen in de stad zijn in Mondriaanstijl. Er is een Mondriaanroute door de stad, er zijn lezingen, een documentaire, dansvoorstellingen, concerten en festivals. De essentie van de viering kan niet ontbreken. Er is dus veel aandacht voor de grote kunstenaar met verschillende tentoonstellingen in het Haagse Gemeentemuseum, waaronder de 300 Mondriaans van het museum in één grote overzichtstentoonstelling.Wil je zelf iets van Mondriaan? Je kan helemaal los gaan op het rood, geel en blauw. Voor een paar euro tot diep in de buidel tasten, voor elke portemonnee is er wel iets te vinden in het Mondriaanthema. Je draagt Mondriaansokken, of trek je eigen Mondriaanjurken aan. De goedkopere versie vind je bij de feestwinkel op de Weimarstraat of wat meer exclusief, de robe van de Haagse modeontwerper Michael Barnaart van Bergen.Een bijpassende Mondriaantas is snel gevonden bij de Haagse tassendesigner Omar Munie . Of wat dacht je van een Mondriaanmenu, op speciaal servies dat je na afloop mee mag nemen. Schuif hiervoor lekker aan in het Kurhaus. En na zo'n dag Mondriaanovervloed slaap je natuurlijk heerlijk in hotel in een Mondriaankamer met uitzicht op de duinen.Ben jij Mondriaan meer dan zat? Even geduld. Het Mondriaanjaar eindigt op 31 december.