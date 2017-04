SnowWorld Zoetermeer deels over op zonne-energie

Burgemeester Aptroot kan het paneel niet alleen tillen: SnowWorld-directeur Moerman helpt hem. (Foto: SnowWorld)

ZOETERMEER - SnowWorld gaat voor een deel over op zonne-energie. Woensdag plaatste Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, het eerste paneel. Er komen in totaal 10.000 zonnepanelen op het dak van het skicentrum. Het project is het grootste zonnestroomproject van Nederland in de vrijetijdsindustrie.













Wim Moerman, CFO van SnowWorld: 'De installatie van de zonnepanelen is een belangrijke stap in onze duurzaamheidsstrategie. Op zonnige dagen zullen de pistes van SnowWorld zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte.' SnowWorld zal de komende vijftien jaar alle opgewekte zonnestroom afnemen. De 10.000 zonnepanelen worden verspreid over de daken van de twee locaties van SnowWorld in Nederland. Het totale vermogen van de panelen is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 800 huishoudens.