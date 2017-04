Zwemleraar die stiekem jonge meisjes filmde moet van OM drie maanden de cel in

GOUDA - Een zwemleraar die stiekem filmpjes maakte van minderjarige meisjes moet als het aan OM ligt zes maanden de cel in. Van die eis zijn drie maanden voorwaardelijk. De 52-jarige man uit Waddinxveen filmde de meisjes in de kleedhokjes in het Groenhovenbad in Gouda.

In het voorjaar van 2015 meldden bezoekers van het zwembad dat er iemand met een telefoon opnames maakte door het toestel onder de wand van kleedhokjes door te schuiven. Na een intern onderzoek bleek dat de bewuste instructeur de dader was.De politie vond op zijn computer thuis vijf filmpjes. Daaronder zat volgens het OM ook een opname van twee pubermeiden die zich aan het omkleden waren in een familiehokje. De verdachte zou in een kleedhok daarnaast gezeten hebben.Het OM meent dat het filmpje als kinderpornografie getypeerd kan worden. 'Er is geen twijfel mogelijk', zei de officier van justitie woensdag. Volgens de aanklaagster had de instructeur 'op slinkse wijze' de twee meiden gefilmd terwijl ze geheel en gedeeltelijk naakt waren.Tijdens de zitting erkende de man dat hij in het Goudse zwembad heimelijk filmpjes had gemaakt vanuit zijn kleedhokje. 'Maar ik had absoluut geen seksuele intenties', verklaarde hij. Hij wilde geluidsopnamen maken om erachter te komen wat er allemaal over de zweminstructeurs werd gezegd. 'Ik ben wel geschrokken van wat ik heb gedaan', zei hij bij de rechtbank.Tijdens de ondervraging door de rechter leek het er even op dat hij toegaf interesse te hebben in blote vrouwen. Maar dat wilde de zwemleraar later niet bevestigen. Volgens zijn advocaat is helemaal niet duidelijk wie op de filmpjes te zien zijn, en of die personen minderjarig zijn.Daarom kan volgens de raadsvrouw niet bewezen worden dat de Waddinxvener kinderporno heeft gemaakt. Zijn filmpjes zijn, zo bleek tijdens de zitting, niet op internet terecht gekomen. De verdachte is vanaf zijn vijftiende zweminstructeur geweest. De toegang tot het zwembad in Gouda is hem ontzegd. Over twee weken is de uitspraak.