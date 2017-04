Vader van jihadverdachte Laura Hansen: 'Vertrouwen in mijn dochter'

DEN HAAG - De Haagse jihadverdachte Laura Hansen blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Haar vader legde voor het eerst een verklaring af in de rechtbank.

Laura Hansen werd in juli opgepakt toen ze terugkeerde uit het gebied van de terreurgroep IS. Haar advocaat had gevraagd om schorsing van haar voorlopige hechtenis. De aanklager wil daar niks van weten. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met het scenario dat H. terugkwam om een aanslag te plegen in Nederland.'Degene die denkt dat ik hier een aanslag wil plegen, is krankzinnig' , zei Hansen op de zitting tegen de rechter en de officier van justitie. Zij vraagt zich af waarom andere vrouwelijke terugkeerders worden vrijgelaten en zij niet.Opvallend was dat ook de vader van Hansen, Eugene, onverwacht een verklaring mocht afleggen tijdens de zitting. Hij snapt niet dat het OM zijn dochter Laura nog als een potentiële terrorist ziet: 'Ik heb 200 procent vertrouwen in de goede bedoelingen van mijn dochter.' Volgens hem is het hele gezin klaar om Laura op te vangen en met behulp van Jeugdzorg en de reclassering zo snel mogelijk weer aan een normaal leven te beginnen.Hansen las ook een verklaring voor in de rechtszaal. Daarin vertelde ze dat ze met gevaar voor eigen leven gevlucht was uit IS-gebied: 'De kogels floten om mijn oren'. Ze wil zo snel mogelijk haar normale leven weer oppakken, samen met haar kinderen, en weg van de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.Het besluit om te vertrekken naar IS-gebied nam Hansen in een zware periode zegt ze: 'Ik heb toen de stomste keus uit mijn leven gemaakt.' Volgens eigen zeggen reisde ze af naar IS-gebied omdat het een 'vredig gebied' was waar de mishandelingen van haar man zouden stoppen, maar dat gebeurde niet. Toen ze hoorde over de verkrachting van Jezidi-vrouwen door terreurgroep IS besloot ze te vluchten.Laura had inmiddels contact met haar vader via Whatsapp. Die had een team geregeld, onder leiding van een Duitser, om Hansen op te wachten . Maar zij kwam terecht bij Koerdische strijders.Het OM twijfelt aan het verhaal van Hansen. Tijdens de zitting wees de aanklager op twee verklaringen van medewerkers van een reisbureau in Zoetermeer, die nog verder onderzocht moeten worden. De twee verklaarden dat Hansen de reis persoonlijk had uitgezocht. Laura houdt vol dat dat niet het geval is. 'Ik heb mijn zoon gevoed', zei ze op de zitting.Op 4 mei gaat de zaak verder, dan wordt onder meer de vader van Laura opnieuw gehoord. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek 'nagenoeg afgerond' en kan de zaak in het najaar inhoudelijk behandeld worden. Ook de rechter wil dat de zaak uiterlijk komende zomer of nazomer behandeld gaat worden.